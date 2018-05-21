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22.05.2018

Иркутянин из ревности выстрелил в жену и заперся дома с детьми

Иркутск, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянин из ревности выстрелил в жену из ружья и заперся в доме с двумя детьми.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, вчера днем, 21 мая, в отдел полиции позвонила жительница СНТ «Ангара-3», сообщив, что её сосед выстрелил в свою супругу. После этого мужчина закрылся в доме вместе со своими детьми четырех и пяти лет.

На место происшествия сразу прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции, бойцы СОБР Росгвардии. В ходе трехчасовых переговоров начальника полиции МУ МВД «Иркутское» со злоумышленником, мужчина сначала выпустил из дома детей, а позже сдался правоохранителям.

Как пояснил задержанный следователям СКР, ранение своей 40-летней супруге он нанес на почве ревности.

С места происшествия изъято гладкоствольное ружье 16 калибра, патроны, назначен ряд экспертиз. Дети переданы родственникам, их мать находится в больнице в тяжелом состоянии. Злоумышленник задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ – покушение на убийство.

Известно, что 61-летний мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался, работает по найму.

Расследование уголовного дела продолжается.

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