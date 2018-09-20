Иркутянин-мошенник обманул нескольких водителей, пообещав продать им дешевый бензин

Иркутск, 21.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Ленинский районный суд Иркутска приговорил местного жителя к двум с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима за мошенничество. Мужчина пообещал продать трем водителям бензин по дешевке, а сам скрылся с деньгами.

Как сообщает пресс-служба суда, в ноябре 2017 года иркутянин возле остановки общественного транспорта «ИРНИТУ» подошел к машине таксиста и предложил ему купить бензин по цене 25 рублей за литр. Такую стоимость он объяснил тем, что якобы его сестра работает на АЗС «БРК», и она может продать 120 литров бензина.

На заправке по ул. Лермонтова, 93 мошенник вышел из автомобиля, велев водителю подождать, после чего зашел в помещение АЗС, где постоял некоторое время, желая тем самым убедить жертву в том, что он действительно договаривается о продаже бензина. Затем он вернулся, забрал 3000 рублей на оплату топлива, а потом обошел здание и скрылся.

После этого иркутянину подобным образом удалось обмануть еще двух доверчивых покупателей, «погнавшихся за дешевизной» бензина.