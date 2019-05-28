Иркутянин, напавший на павильон электротоваров, сдался полиции

Иркутск, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Полиция задержала иркутянина, 25 мая напавшего на павильон электротоваров в областном центре.

Напомним, сообщение о нападении поступило в полицию днем 25 мая. Прибывшие на место сотрудники следственно-оперативной группы выяснили, что неизвестный, угрожая ножом, пытался похитить деньги из кассы в павильоне электротоваров на улице Баумана. Не доведя свой умысел до конца по независящим от него обстоятельствам, злоумышленник скрылся с места происшествия.

По этому факту следователями ОВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ – разбой.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, сыщики опросили возможных свидетелей случившегося, изъяли записи с камер видеонаблюдения, в объектив одной из которых попали действия налетчика. Видео было размещено в средствах массовой информации и социальных медиа.

Накануне подозреваемый увидел в социальных сетях видеоориентировку с его изображением и решил добровольно явиться в ОВД чтобы признаться в содеянном.

Сейчас в отношении 24-летнего иркутянина избрана мера пресечения, расследование уголовного дела продолжается.