Иркутянин несколько лет мстил священнику, разрушая надгробия на могилах его родных

Иркутск, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске задержан подозреваемый в порче памятников на кладбище в Ленинском районе. На протяжении нескольких лет злоумышленник разрушал надгробия на могилах родственников настоятеля одного из иркутских храмов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, вандала поймали при очередной попытке повредить деревянный крест на погосте. В отделе полиции 34-летний местный житель сознался в содеянном и объяснил свои действия личной неприязнью к священнослужителю. В настоящее время мужчине инкриминируется четыре эпизода противоправной деятельности, которые он совершил с 2018 года.

По признакам надругательства над телами умерших и местами их захоронения возбуждено уголовное дело.

За оказанную помощь и неравнодушие настоятель храма святого Великомученика Исцелителя Понтелеимона отец Феофан поблагодарил личный состав и руководителя отдела полиции №4 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское».