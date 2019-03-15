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17.03.2019

Иркутянин обобрал собственную мать

Иркутск, 17.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Свердловский районный суд Иркутска приговорил к условному сроку мужчину, который обокрал собственную мать. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В сентябре-октябре 2018, пользуясь случаем, когда его мать отсутствовала дома, мужчина приходил к ней в гости. После таких неоднократных визитов сына, из дома матери пропадало её имущество: сварочный аппарат, дрель, лобзик, торцевая пила, станок для заточки цепей, шуруповерт, золотые украшения, сотовые телефоны.

Поскольку вразумить своего нерадивого сына не получалось, пришлось обратиться в полицию.

За совершенную кражу чужого имущества, с причинением значительного ущерба суд назначил иркутянину наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком два года. Мужчина будет в течение двух месяцев трудоустроиться, не менять без уведомления специализированного государственного органа, места своего жительства и работы, регулярно отчитываться о своём поведении перед уголовно-исполнительной инспекцией.

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