Иркутянин ограбил женщину в её собственной квартире

Иркутск, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Неоднократно судимый 40-летний иркутянин арестован за грабёж в отношении женщины. Мужчина украл у неё мобильный телефон, сообщает пресс-служба полиции.

Вечером 7 сентября в дежурную часть полиции обратилась 31-летняя иркутянка и сообщила о том, что неизвестный похитил её мобильный телефон. Оказалось, что злоумышленник якобы пришёл в гости к своему знакомому, но узнав, что там давно уже проживают другие люди, вступил в конфликт с собственницей и забрал со стола её телефон. Затем преступник скрылся. Женщина подробно описала приметы предполагаемого грабителя.

В результате через час подозреваемого задержали оперативники. В ходе личного досмотра правоохранители изъяли у него мобильное устройство, рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.