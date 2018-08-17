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18.08.2018

Иркутянин отдал мошенникам 50 тысяч юаней за статус «вип»

Иркутск, 18.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянин остался без 50 тысяч юаней, поверив мошенникам, которые предлагали ему оформить статус «вип»-клиента банка. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Мужчина обратился в дежурную часть 17 августа и рассказа, что ему поступил телефонный звонок, незнакомец представился сотрудником банка. Собеседник предложил 32-летнему иркутянину выполнить ряд операций, в том числе и назвать код в смс-сообщении. Мужчина совершил все действия и с его банковской карты списались сбережения.

Кроме того, около 50 тысяч рублей и другой иркутянин. Мужчина через интернет связался с продавцом автомобильных запчастей, который попросил перевести ему предоплату за товар. После перевода денег иркутянин не смог дозвониться до продавца, говорят в ГУ МВД по Иркутской области.

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