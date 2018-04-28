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02.05.2018

Иркутянин перевел мошеннику с интернет-сайта 143 тысячи рублей

Иркутск, 2.05.18 (ИА «Телеинформ»),  - Накануне жертвой аферистов стал 29-летний житель областного центра. В качестве предоплаты за приобретение автомобиля «Тойота Королла» мужчина перевёл 143 тысяч рублей якобы владельцу иномарки, который выставил свой автотранспорт на портале Дром.ру. После передачи денежных средств лже-продавец перестал выходить на связь.

По данному факту следственными органами проводится проверка для последующего принятия правового решения. Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на задержание злоумышленника.

В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области отмечают, что всего с начала года в Приангарье органами полиции зафиксировано почти 200 противоправных деяний, связанных с покупкой или продажей товаров через сеть Интернет.

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