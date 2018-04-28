|Происшествия
|02.05.2018
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Иркутянин перевел мошеннику с интернет-сайта 143 тысячи рублей
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Иркутск, 2.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Накануне жертвой аферистов стал 29-летний житель областного центра. В качестве предоплаты за приобретение автомобиля «Тойота Королла» мужчина перевёл 143 тысяч рублей якобы владельцу иномарки, который выставил свой автотранспорт на портале Дром.ру. После передачи денежных средств лже-продавец перестал выходить на связь.
По данному факту следственными органами проводится проверка для последующего принятия правового решения. Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на задержание злоумышленника.
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