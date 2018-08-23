Иркутянин пыталась отправить своему брату гашиш в тюбике из-под клея

Иркутск, 24.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Октябрьский районный суд Иркутска отправил на пять лет в колонию строго режима мужчину, который пытался переправить самолётом своему брату-вахтовику гашиш в тюбике из-под клея. Об этом сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.

Мужчину задержали в феврале 2018 года. Как оказалось, тюбик с гашишом он положил в месте с другими вещами в посылке, которую попросил передать брату знакомого вахтовика, отправлявшегося на работу в Талакан.

Пассажира авиарейса задержали при прохождении входного контроля в здание терминала внутренних авиалиний иркутского аэропорта. Выяснилось, что мужчина не знал о том, что в багаже есть запрещённое вещество, говорят в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

К слову, иркутянин, который попросил передать посылку брату, уже не в первый раз попадается на подобном преступлении.