Иркутянин пытался подкупить дорожного инспектора в Боханском районе

Боханский район, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На 42-летнего иркутянина завели уголовное дело за дачу взятки инспектору ДПС. Он предложил полицейскому 12 тысяч рублей, чтобы тот не составлял на него административный протокол.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, инцидент случился в отделении полиции Боханского района. Инспектор ДПС от денег отказался, а действия взяткодателя были пресечены сотрудниками ОЭБиПК МО МВД России «Боханский».

С иркутянина взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Обстоятельства совершения преступления устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.