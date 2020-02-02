Иркутянин пытался расплатиться в кафе фальшивкой

Иркутск, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Житель Иркутска подозревается в сбыте фальшивых купюр. Мужчина пытался расплатиться поддельной банкнотой в кафе. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В заведении иркутянин находился вместе с приятелями. Кассир кафе засомневался в подлинности пятитысячной банкноты и отказался принять денежные средства, после чего вызвал сотрудников ГУ МВД по Иркутской области.

В ходе обыск по месту проживания у одного из мужчин сыщики обнаружили и изъяли ещё пять пятитысячных денежных знаков, имевших характерные признаки подделки. Сейчас двое его приятелей проверяются на причастность к совершению противоправных деяний.

Правоохранительные органы обращают внимание, что наиболее часто подделывают банкноты номиналом 5000 и 1000 рублей соответственно 1997 и 2004 годов выпуска. Особое внимание следует уделить пунктирной защитной нити, расположенной на оборотной стороне купюры. В случае если нить легко сдвигается в сторону либо имеет неровности, потертости, то это фальшивка.

Кроме того, серийный знак на некоторых подделках может легко стираться при попадании на него жидкости, поскольку такие денежные знаки изготовлены с использованием водорастворимых красок. Также стоит осмотреть банкноту и проверить ее на ощупь, обратив внимание на качество бумаги.