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17.08.2018

Иркутянин пытался украсть из магазина 13 коробок конфет

Иркутск, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянин пытался тайком вынести из магазина 13 коробок конфет и две банки кофе.

Как сообщает пресс-служба Свердловского районного суда, ими рассмотрено уголовное дело против мужчины по обвинению в двух преступлениях.

Иркутянин пытался украсть из супермаркета кофе и конфеты. Он взял со стеллажа 13 коробок конфет «Мерси», кофе «Бушидо Оригинал» и кофе «Эгоист Платинум». С ними мужчина попытался скрыться, но был задержан сотрудниками охраны супермаркета.

Также бужчине было предъявлено обвинение в хранении наркотиков – он на остановке общественного транспорта нашел сверток с героином, положил в карман куртки и хранил наркотик при себе, пока полиция не обнаружила его при обыске.

Суд назначил иркутянину наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев условно с установлением испытательного срока два года.

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