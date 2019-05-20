Иркутянин, по вине которого на Ангаре перевернулась лодка, стал фигурантом уголовного дела

Иркутск, 19.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя, который подозревается в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). По данным следствия, 4 мая 2019 года около 17:40 в районе Тёплых озер на реке Ангара перевернулась моторная лодка «Крым», на борту которой находились 6 человек. Судоводитель и 4 пассажира были спасены сотрудниками МЧС, один пассажир утонул. Все пострадавшие находились в состоянии алкогольного опьянения и без спасательных жилетов.



В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщается на официальном сайте СК РФ. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутск

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