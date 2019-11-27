Иркутянин подозревается в убийстве дворняжки

Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 42-летний местный житель застрелил собаку. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ – жестокое обращение с животными повлекшее его гибель, сообщает пресс-служба полиции.

Ранее в дежурную часть ГУ МВД по Иркутской области поступило сообщение от жительницы микрорайона Лесной областного центра. Девушка сообщила, что по переулку Полянка в одном из дворов неизвестный расправился с двумя собаками. Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили и освободили из капкана одну из собак. Вторую собаку полицейские попытались спасти, но по пути следования в ветеринарную клинику она погибла.

Благодаря своевременному обращению в полицию очевидцев происшествия, полицейским удалось установить предполагаемого подозреваемого.

По предварительным сведениям, 42-летний местный житель заранее подготовился к поимке дворняг. Для этого возле дерева он установил металлический капкан и, взяв ружьё, поджидал животных. Когда одна из собак попала в ловушку, мужчина произвёл выстрел во вторую. Оставив животных умирать, житель района покинул место происшествия.

В отделе полиции мужчина сознался в содеянном. Во время обыска в доме иркутянина оперативники изъяли незарегистрированное ружьё со сбитыми номерами, предположительно являющееся орудием преступления.