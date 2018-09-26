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27.09.2018

Иркутянин поджёг иномарку, чтобы скрыть следы кражи

Иркутск, 27.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Житель Иркутска подозревается в поджоге автомобиля. Мужчина объяснил свои действия попыткой скрыть следы кражи, сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошёл 23 сентября во дворе одного из домов по улице Баррикад, где была припаркована Хонда Фит Арио. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники следственно-оперативной группы.

Полицейские провели осмотр места происшествия, опросили возможных свидетелей и очевидцев. Сыщикам удалось в кратчайшие сроки установить и задержать подозреваемого в поджоге.

– Оперативникам задержанный пояснил, что проник в иномарку, чтобы совершить кражу, однако когда обнаружил отсутствие ценных предметов в салоне, то в целях сокрытия следов совершил поджог транспортного средства, – рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

В отношении иркутянина возбуждено уголовное дело.

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