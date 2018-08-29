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30.08.2018

Иркутянин попал под «уголовку» за хранение наркотиков и «резиновую» квартиру

Иркутск, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Суд отправил иркутянина на четыре с половиной года в колонию строгого режима за хранение гашиша, синтетических наркотиков и фиктивную прописку иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.

Наркотики у мужчины нашли в марте 2018 года, когда он приехал в одну из колоний-поселений, чтобы навестить знакомого. На него завели уголовно дело, но он вновь купил «синтетику» для личного употребление. Иркутянина задержали с наркотиками на территории речного вокзала «Ракета» 19 марта.

Через пару дней мужчина прописал в своей квартире пятерых иностранцев, не являясь при этом принимающей стороной и не собираясь предоставлять им жилплощадь, рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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