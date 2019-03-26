ТЕМЫ
Архив
< Март 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Сегодня
Происшествия
26.03.2019

Иркутянин-рецидивист чуть не ограбил магазин, где был постоянным покупателем

Иркутск, 26.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске утром 26 марта неизвестный попытался ограбить торговый павильон на улице Пограничная, угрожая продавщице ножом. Присвоить выручку магазина налетчику не удалось – в помещение вошел еще один покупатель, и злоумышленник скрылся.

– Продавщица узнала нападавшего и описала прибывшим полицейским его приметы. Как выяснилось, налетчиком был 42-летний местный житель, уже судимый за кражи и разбой. Оказалось, что он живет в соседнем доме и неоднократно приходил в павильон за покупками, а накануне инцидента в качестве залога даже оставил свой паспорт, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Задержали преступника «по горячим следам». По факту разбойного нападения ему грозит до 10 лет лишения свободы. Пока что мужчину поместили в СИЗО.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске