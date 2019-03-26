Иркутянин-рецидивист чуть не ограбил магазин, где был постоянным покупателем

Иркутск, 26.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске утром 26 марта неизвестный попытался ограбить торговый павильон на улице Пограничная, угрожая продавщице ножом. Присвоить выручку магазина налетчику не удалось – в помещение вошел еще один покупатель, и злоумышленник скрылся.

– Продавщица узнала нападавшего и описала прибывшим полицейским его приметы. Как выяснилось, налетчиком был 42-летний местный житель, уже судимый за кражи и разбой. Оказалось, что он живет в соседнем доме и неоднократно приходил в павильон за покупками, а накануне инцидента в качестве залога даже оставил свой паспорт, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Задержали преступника «по горячим следам». По факту разбойного нападения ему грозит до 10 лет лишения свободы. Пока что мужчину поместили в СИЗО.