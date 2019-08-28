Иркутянин-рецидивист на иномарке врезался в жилой дом и сбежал – его поймали на следующий день

Иркутск, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске инспекторы ГИБДД разыскали водителя, который в ночь на 28 августа врезался в жилой дом на улице Писарева. Иномарку он бросил на месте ДТП и скрылся.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по иркутской области, водитель Хендэ IX35 не справился с управлением и въехал в дом, где проживают пенсионеры. По счастливой случайности никто из жильцов не пострадал.

Выяснилось, что нарушителем оказался 45-летний ранее судимый местный житель. Известно, что мужчина уже четырежды был лишен права управления транспортным средством, последний раз – в мае 2018 года за вождение в состоянии наркотического опьянения. Как пояснил правонарушитель, автомобиль он взял у сожительницы.

– Сейчас в отношении иркутянина составлен административный протокол за управление машиной без водительского удостоверения. За оставление места ДТП по решению мирового судьи ему будет назначено наказание. У инспекторов ГИБДД есть все основания полагать, что за рулем он находился в состоянии опьянения, для чего и покинул место ДТП. По этому факту назначено административное расследование, – сообщают правоохранители.