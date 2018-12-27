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28.12.2018

Иркутянин-рецидивист пускал в свою квартиру наркозависимых

Иркутск, 28.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске полицейские пресекли деятельность очередного наркопритона. Ранее судимый горожанин предоставлял свою квартиру по улице Волжская наркозависимым. Кстати, с начала года в регионе закрыто 27 наркопритонов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 39-летний житель областного центра ранее был судим за кражи и автоугон, нигде не работал, а в квартиру пускал «гостей» за деньги и дозы.

При обыске в этом помещении обнаружили и изъяли приспособления, предназначенные для употребления наркотических средств. За организацию притона иркутянину грозит до четырех лет лишения свободы.

КООРДИНАТЫ:

  • Полиция обращается к жителям Иркутской области с просьбой проявлять активную гражданскую позицию в борьбе с наркоманией и сообщать о фактах продажи запрещенных веществ или организации притонов в органы внутренних дел или по телефону 02 (102 с мобильного).

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