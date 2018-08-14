Иркутянин-рецидивист убил собутыльника 10-ю ударами ножа

Иркутск, 15.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в ночь на 15 августа местный житель убил собутыльника в ходе пьянки. Он нанес 30-летнему знакомому 10 ударов ножом. Возбуждено уголовное дело.

Предварительным следствием установлено, что этой ночью компания из шести мужчин распивала спиртные напитки в снятом по найму доме по улице Румянцева. В какой-то момент между двумя знакомыми возник конфликт на бытовой почве, после чего 39-летний мужчина схватился за нож. Его оппонент попытался спастись бегством: пробежав 150 метров от места происшествия, мужчина упал, где его обнаружили сотрудники патрульно-постовой службы полиции. От полученных травм он скончался до приезда «скорой помощи».

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, в настоящее время подозреваемый доставлен в отдел полиции. Известно, что ранее он был судим за преступление, совершенное против личности.