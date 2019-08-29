Иркутянин убил своего отца, закопал тело на семейном участке, а потом заявил в полицию о его исчезновении

Иркутск, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Полицейские раскрыли жестокое убийство 60-летнего иркутянина. Преступником оказался сын погибшего. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

– В полицию Иркутска 11 августа поступило сообщение о безвестном исчезновении 60-летнего местного жителя. Правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, сын пропавшего активно содействовал в розыске, – отметили в ведомстве.

Полицейские тщательно проверили все возможные места нахождения пожилого человека и пришли к выводу, что он стал жертвой преступления. Под подозрение попал сын пропавшего. Его доставили в отдел полиции для дачи показаний.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, ссора между отцом и сыном произошла 9 августа на одном из участков строящегося дома по улице Падь Грязнуха. Молодой мужчина металлическим предметом нанес несколько ударов по голове своему отцу. От полученных травм пожилой иркутянин скончался на месте.

Чтобы скрыть преступление, злоумышленник перенес тело отца на край участка, закопал, а сверху присыпал строительным мусором. Позже, в ходе следствия, мужчина сам показал место захоронения родственника.

Предполагаемое орудие преступления – металлический предмет – сыщики изъяли. Подозреваемый заключен под стражу, возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.