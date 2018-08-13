Иркутянин устроил дебош в спецприемнике

Иркутск, 13.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянин в спецприемнике прикинулся больным и напал сначала на полицейского, а затем – на обитателя соседней камеры.

Как сообщает пресс-служба Куйбышевского районного суда Иркутска, в июле мужчина содержался в спецприемнике МУ МВД РФ «Иркутское». Утром очередного дня он пожаловался на плохое самочувствие. Воспользовавшись тем, что сотрудник полиции открыл дверь камеры, дебошир нанес резкий удар дверью инспектору, выбежал в коридор, проник в соседнюю камеру и стал наносить удары содержащемуся там мужчине.

Сотрудники полиции неоднократно требовали, чтобы нарушитель прекратил свои противоправные действия, однако он остановился только тогда, когда его предупредили, что против него будут использованы спецсредства.

Действия дебошира квалифицированы судом по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ как неповиновение законному требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей, виновному назначено наказание в виде административного ареста сроком на пять суток.