Иркутянин за рулём иномарки сбил свою жену после ссоры

Иркутск, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске задержан местный житель, который, поссорившись с женой, сбил её своей иномаркой и скрылся в неизвестном направлении. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии.

Инцидент произошёл в ночь на 9 сентября на улице Байкальская. К наряду вневедомственной охраны, находящемуся на маршруте патрулирования в Октябрьском районе, очевидцы сообщили о том, что на тротуаре лежит женщина.

Потерпевшая пояснила, что у неё с мужем произошёл конфликт. Она ушла из дома и направилась в сторону остановки общественного транспорта. Однако супруг последовал за ней, сел за руль своей иномарки и совершил на неё наезд. Сотрудники Росгвардии на место вызвали бригаду скорой помощи.

– Опросив свидетелей и потерпевшую, сотрудники выяснили марку и регистрационный номер автомобиля, а также записали приметы подозреваемого. В результате автомобиль был обнаружен на улице Байкальская. Заметив сотрудников вневедомственной охраны, водитель иномарки попытался скрыться, однако, был задержан и передан в отдел полиции. Им оказался 28-летний ранее судимый иркутянин, который по предварительным данным находился в состоянии опьянения, – рассказали в управлении Росгвардии по Иркутской области.

По факту случившегося проводится проверка. По факту пьяной езды составлен административный протокол.