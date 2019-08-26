Иркутянин задержал разбойника

Иркутск, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Житель Иркутска задержал напавшего на девушку разбойника.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, днем 25 августа в дежурную часть отдела полиции №7 поступило телефонное обращение от 19-летней жительницы областного центра. Она рассказала, что рядом с домом №18 по улице 25 Октября на нее напал неизвестный и, угрожая ножом, отнял золотую цепочку с кулоном и мобильный телефон.

Свидетелем случившегося стал 30-летний Маирбек Юсупов, услышавший крики потерпевшей. Увидев убегающего человека, мужчина без раздумий последовал за налетчиком, догнал его и удерживал до приезда полицейских.

В ходе проверки установлено, что задержанный 34-летний иркутянин не имеет постоянного источника дохода и места жительства и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж, грабежей и разбойных нападений.

Сейчас сотрудники уголовного розыска проверяют доставленного на причастность к совершению других аналогичных преступлений. Следователями ОВД возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ – разбой.

Руководство Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» поощрит иркутянина, который оказал помощь полиции в задержании злоумышленника, напавшего на девушку.