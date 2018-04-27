Иркутянина-должника арестовали на сутки за уклонение от обязательных работ

Иркутск, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Мировой судья арестовал иркутянина на сутки за уклонение от отбывания обязательных работ, которые ему назначили после неуплаты штрафа за пьяное вождение.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, мужчина ранее был остановлен сотрудниками ГИБДД и отказался от медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения. На нарушителя составили административный протокол и наложили штраф – 30 тысяч рублей. Также его на полтора года лишили водительских прав.

Погашать долг иркутянин не спешил, и ему назначили 20 часов обязательных работ. Для отбывания наказания он был направлен уборщиком в городскую больницу, где вместо положенных 20 часов отработал 14.

После отбывания административного ареста правонарушитель обязался приступить к работе в больнице.