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Происшествия
30.05.2019

Иркутянина ограничили в свободе на восемь месяцев за шутку о бомбе в центре города

Иркутск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Кировский районный суд Иркутска приговорил к восьми месяцам ограничения свободы 26-летнего мужчину за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В суде было установлено, что в декабре 2018 году иркутянин, будучи пьяным, находясь на сквере Кирова, позвонил с сотового телефона по номеру «112» и сообщил оперативному дежурному диспетчерской службы МКУ «Безопасный город» ложную информацию о минировании магазина «Слата» по улице Сухэ-Батора.

После сообщения о готовящемся взрыве к зданию магазина «Слата» незамедлительно прибыли сотрудники полиции, МЧС, скорой помощи. В результате была создана опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, говорят в прокуратуре Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, инцидент произошёл 6 декабря. Сотрудники экстренных служб незамедлительно отреагировали на сигнал и оперативно провели необходимый комплекс мероприятий по проверке этой информации. Каких-либо подозрительных предметов обнаружено не было, после чего полиция приступила к установлению личности телефонного террориста.

Вскоре подозреваемый был задержан и доставлен в ОВД. Как выяснилось, преступление совершил 26-летний неоднократно судимый местный житель, ведущий антиобщественный образ жизни. Установлено, что мотивом этого поступка стало желание мужчины увидеть слаженную работу полиции, спасателей и других специалистов.

Между тем, напомним, по Иркутску уже несколько раз последние пару лет прокатывалась волна сообщений о ложном минировании социальных объектов. Вечером 27 мая из-за такой информации эвакуировали посетителей пяти объектов – четырёх торговых центров и аэропорта. Кроме того, 25 января 2019 года пришлось эвакуировать 11 объектов здравоохранения и образования. Первая же волна таких сообщений произошла осенью 2017 года, когда также ложно минировали несколько ТЦ и школ. Причём за месяц это случилось дважды.

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