Иркутянина оштрафовали на 10 тысяч рублей за экстремистские посты в социальных сетях

Иркутск, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратурой Октябрьского района Иркутска во взаимодействии с управлением ФСБ по Иркутской области приняты меры к пресечению распространения экстремисткой идеологии среди неограниченного круга пользователей сети «Интернет». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

– Поводом к проведению проверки явились опубликованные в социальной сети «ВКонтакте» негативные суждения о группе лиц по признакам принадлежности к определенной национальности, побуждения к враждебным насильственным действиям по отношению к гражданам другого государства путем принудительного их перемещения на родину. В ходе проведенных сотрудниками управления ФСБ по Иркутской области мероприятий установлен аккаунт, с которого размещены данные высказывания, а также гражданин Российской Федерации, опубликовавший их, – сообщает ведомство.

Было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 20.3.1 КоАП –действия, направленные на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет».

Октябрьский районный суд Иркутска рассмотрел постановление прокурора и назначил виновному наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей.