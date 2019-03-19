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19.03.2019

Иркутянина посадили на 12 лет за убийство с «расчлененкой»

Иркутск, 19.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор мужчине, который убил и расчленил своего знакомого. Преступнику назначено 12 лет колонии особого режима с ограничением свободы на один год. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

– Подсудимый поссорился со своим приятелем и ударил его ножом в грудную клетку не меньше трех раз. Тот умер на месте, – подчеркнули в ведомстве.

Тело убийца расчленил и выбросил под балконы своего дома, где его и обнаружили.

Уголовное дело рассматривали в суде с участием присяжных заседателей. Они вынесли вердикт, что иркутянин виновен в случившемся. Оснований для смягчения наказания коллегия не нашла.

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