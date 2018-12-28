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29.12.2018

Иркутянина приговорили к восьми годам «строгача» за смерть его коллеги

Иркутск, 29.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске суд отправил за решётку бывшего работника «Почты России». Мужчина подрался со своим коллегой, тот от травм скончался, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.

В феврале 2018 года на станции Иркутск-Пассажирский между мужчинами произошёл словесный конфликт, в результате которого один нанёс другому несколько сильных ударов в лицо. В результате один из оппонентов ударился головой о металлическую часть стены вагона и потерял сознание.

Оставив пострадавшего в вагоне, злоумышленник обнаружил его на следующий день в этом же месте без признаков жизни и вызвал медицинскую помощь. Оказалось, что мужчина получил черепно-мозговую травму, от которой и скончался.

В судебном заседании подозреваемый признал вину частично, указав, что нанес телесные повреждения коллеге при обороне в драке. Однако суд, выслушав позицию стороны защиты, мнение потерпевших – матери и сестры покойного, а также государственного обвинителя Иркутской транспортной прокуратуры назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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