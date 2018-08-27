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28.08.2018

Иркутянина с травмой ноги эвакуировали с пика Улюнский в Бурятии

Бурятия, 28.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Бурятии 27 августа спасатели эвакуировали туриста из Иркутска, которому во время похода валуном придавило ногу в районе пика Улюнский. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

О происшествии спасателям сообщил руководитель тургруппы в ночь на 27 августа. Туристы пытались разблокировать пострадавшего самостоятельно, но безуспешно. Руководитель поднялся выше по склону, чтобы поймать связь, и дозвонился до спасателей.

Утром на место оперативно вылетел вертолёт МИ-8 МЧС из Иркутска, на борту которого находились шесть спасателей Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения БПСО.

Около полудня экипаж вертолета в условиях высокогорья смог найти участок для посадки в 3 км от туристской группы. Спасатели, выдвинувшись вверх по склону, обнаружили пострадавшего, наложили жгут, деблокировали ногу при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Далее сотрудники БПСО иммобилизовали пострадавшего и транспортировали к вертолёту, экипаж которого к тому времени смог найти ещё одну площадку и подлететь поближе.

– Регистрация тургруппы в БПСО МЧС РФ спасла туристу жизнь, потому что наши сотрудники знали нитку маршрута и быстро сориентировались по имеющимся координатам. Тем не менее, передвижение группы в тёмное время суток по горной местности, по курумнику, на крутом склоне не отвечает общим правилам безопасного движения на маршруте, – отметил спасатель международного класса БПСО Виктор Крюков.

Через пять часов после прибытия спасателей к месту происшествия пострадавшего передали врачам скорой помощи в посёлке Баргузин, рассказали в ГУ МЧС по Бурятии.

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