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15.03.2019

Иркутянина задержали с 10 свёртками «соли»

Иркутск, 15.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Кассир одного из иркутских супермаркетов подозревается в попытке сбыть синтетические наркотики – так называемую «соль». Молодой человек арестован, сообщает пресс-служба полиции.

Ранее оперативники получили сведения, что 26-летний иркутянин собирается продать запрещённые вещества. По версии следствия, он оказывал услуги курьера по доставке «синтетики».

– Бизнес функционировал посредством популярного мессенджера, при помощи которого наркозависимые приобретали желаемое. Подозреваемый был задержан, когда готовился к очередной закладке в тайники. Благодаря действиям иркутских полицейских свой преступный умысел иркутянин не смог реализовать до конца, – говорят в ГУ МВД по Иркутской области.

При досмотре мужчины оперативники обнаружили у него 10 свёртков «соли». В ходе следственных действий полицейские также выявили несколько заготовленных тайников и изъяли «соль», которую дилер незадолго до задержания оставил клиентам.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 30 и части 4 статьи 288.1 УК РФ – покушение на сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере.

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