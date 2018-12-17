Иркутянина задержали за изнасилование ростовчанки шестилетней давности

Иркутск, 18.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянина задержали за изнасилование и ограбление ростовчанки, совершенные шесть лет назад.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Ростовской области, в Ростове-на-Дону возобновлено производство по уголовному делу, возбужденному в 2012 году по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 132 УК РФ – насильственные действия сексуального характера); части 2 статьи 131 УК РФ – изнасилование); части 3 статьи 30, части 2 статьи 161 УК РФ – покушение на грабеж.

По данным следствия, 1 декабря 2012 года неизвестный мужчина в Ростове-на-Дону на улице Зорге совершил изнасилование ранее незнакомой 19-летней девушки, а также попытался ее ограбить. После совершения преступлений злоумышленник скрылся. Установить «по горячим следам» его личность и местонахождение не представилось возможным. Вместе с тем работа, направленная на раскрытие преступления, продолжалась.

На днях в СУ СКР по Ростовской области поступила информация о возможной причастности 29-летнего жителя Иркутска к совершению этих преступлений. В результате проведенных следственных действий и оперативных мероприятий его причастность подтвердилась.

Следователь Советского межрайонного следственного отдела в составе следственно-оперативной группы выехал в Иркутск, где задержал подозреваемого.

Сейчас злоумышленник доставлен в Ростов-на-Дону. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.