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16.05.2018

Иркутянину дали условный срок за кражу пива

Иркутск, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Ленинский районный суд Иркутска вынес приговор местному жителю, который вместе с приятелем прошлой зимой украл с летней веранды одного из кафе две кеги с пивом, каждая объемом 50 литров и стоимостью семь тысяч рублей. Мужчине назначили три года лишения свободы условно с четырехлетним испытательным сроком.

Как сообщает пресс-служба суда, иркутянин был ранее неоднократно судим, в том числе за совершение аналогичного преступления. В ходе разбирательства по делу он полностью признал свою вину. Кстати, уголовное преследование его подельника было прекращено «по нереабилитирующим его основаниям».

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

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