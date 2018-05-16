Иркутянину дали условный срок за кражу пива

Иркутск, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Ленинский районный суд Иркутска вынес приговор местному жителю, который вместе с приятелем прошлой зимой украл с летней веранды одного из кафе две кеги с пивом, каждая объемом 50 литров и стоимостью семь тысяч рублей. Мужчине назначили три года лишения свободы условно с четырехлетним испытательным сроком.

Как сообщает пресс-служба суда, иркутянин был ранее неоднократно судим, в том числе за совершение аналогичного преступления. В ходе разбирательства по делу он полностью признал свою вину. Кстати, уголовное преследование его подельника было прекращено «по нереабилитирующим его основаниям».

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.