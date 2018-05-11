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12.05.2018

Иркутянину грозит полгода ареста за подложный больничный

Иркутск, 12.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянин предстанет перед судом за предоставление на работе поддельного больничного листа. Мужчине грозит максимальное наказание в виде ареста на срок до шести месяцев, сообщает пресс-служба полиции.

Мужчина предоставил работодателю подложны документ, чтобы оправдать свой прогул. Листок нетрудоспособности мужчина приобрел через объявление о продаже в интернете. Договорившись с продавцом по телефону и передав свои анкетные данные, он прибыл в назначенное место, где передал незнакомцу 2,7 тысячи рублей взамен фальшивого документа.

В отношении мужчины ГУ МВД по Иркутской области возбудили уголовное дело.

За четыре месяца текущего года органами дознания в Иркутской области за подделку, изготовление, сбыт, а также использование поддельных документов возбуждено 115 уголовных дел, 52 направлены в судебные инстанции.

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