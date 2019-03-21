Иркутянка купила несуществующий «Пазик»

Иркутск, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Мошенники похитили почти 250 тысяч рублей у жительницы Иркутска, планировавшей купить автобус.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, в отдел полиции обратилась 33-летняя жительница Ленинского района. Она рассказала сыщикам, что несколько дней назад стала жертвой аферы, пытаясь купить подержанный автобус, на котором ее муж мог бы заниматься пассажирскими перевозками.

На популярном сервисе объявлений в интернете супруги нашли информацию о продаже автобуса марки «ПАЗ», который якобы находился в Зиминском районе. Связавшись с автором объявления, женщина договорилась о цене и способе оплаты, после чего незнакомец выслал ей дополнительные фотографии транспорта, расписку и фотографию паспорта. В ответ на это иркутянка перевела ему 70 тысяч рублей в качестве предоплаты, а ее супруг отправился за желаемой техникой.

В это время лжевладелец отечественного автобуса вновь позвонил заявительнице и потребовал перечислить еще 175 тысяч рублей, что женщина и сделала. О сомнительности транзакции иркутянку пытались предостеречь сотрудники банка, позвонившие ей, однако женщина все же перевела деньги неизвестному.

Афера вскрылась, когда муж потерпевшей прибыл в Зиминский район и никакого «ПАЗа» по указанному адресу не обнаружил. Мошенник к тому времени отключил телефон и удалил объявление с сайта. Как установили оперативники, его номер зарегистрирован в Санкт-Петербурге, а фотография паспорта, высланная им, оказалась поддельной. Полицейскими по этому факту проводится проверка.

Правоохранители напоминают, что, собираясь купить или продать что-либо в сети Интернет, следует воздержаться от перевода денег по предоплате. Ни в коем случае не стоит передавать данные своих банковских карт, а также сведений из СМС-сообщений банка. К тому же рекомендуется с опаской относится ко всевозможным выгодным предложениям, когда товар предлагается по заниженной цене, а автор ссылается на срочность – такие уловки часто используют аферисты, создающие искусственный ажиотаж для продажи несуществующего товара.