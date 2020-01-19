Иркутск, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянка лишилась 35 тысяч рублей, пытаясь купить путевку в Таиланд через интернет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

– В дежурную часть отдела полиции №1 обратилась 42-летняя женщина и сообщила, что стала жертвой обмана. Послед праздников иркутянка собиралась на отдых в Таиланд и оформила заявку через интернет. Через несколько минут в одной из социальных сетей ей пришел положительный ответ, – отметили в ведомстве.

В ходе переписки женщина обсудила с «туроператором» время вылета и перевела 35 тысяч рублей в качестве предоплаты. После этого аккаунт пользователя, с которым общалась иркутянка, стал неактивен.