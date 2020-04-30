Иркутянка лишилась денег после «выигрыша» на спортивных ставках

Иркутск, 04.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Накануне 23-летняя жительница Иркутска в одной из социальных сетей нашла профиль незнакомца, который предлагал заработать на спортивных ставках.

Откликнувшись на заманчивое предложение, девушка сделала первоначальную ставку и получила сообщение о выигрыше в размере 30 тысяч рублей. Но чтобы забрать деньги, ей предложили оплатить комиссию и налог. Таким образом, заявительница перевела на счет аферистов 15 тысяч рублей, после чего аккаунт был заблокирован. История о выигрыше оказалась обманом.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Сотрудники полиции напоминают, что главной задачей, которую ставят перед собой преступники – создать для жертвы иллюзию внезапного обогащения и, усыпив тем самым бдительность человека, получить так называемые «проценты» или «отчисления за приз» либо персональные данные для хищения денег с банковской карты. Следует помнить, что любой выигрыш предусматривает налоговые вычеты, но их уплата регламентирована налоговым законодательством Российской Федерации и не осуществляется посредством перевода денежных средств на электронные счета граждан и организаций.