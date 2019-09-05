Иркутянка не пожалела лже-родственнику из Тулы 15 тысяч рублей

Иркутск, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянка лишилась 15 тысяч рублей, поверив аферисту, который представился её родственником из Тулы. Об этом сообщает пресс-служба полиции. Как оказалось, тем утром 46-летняя женщина ответила на звонок с неизвестного номера. Мужчина на том конце провода представился её близким, попросив угадать, с кем именно она общается. Когда иркутянка назвала имя родственника из Тулы, которого давно не видела и с которым не общалась, мужчина подтвердил, что это он. Собеседних женщины сообщил, что приехал в Иркутск и скоро заедет к ней в гости, после чего прервал разговор, сославшись, что проезжает пост ДПС. Несколько минут спустя он вновь позвонил и попросил занять 15 тысяч рублей для того, чтобы «решить возникшую проблему». – Желая помочь родственнику потерпевшая перевала деньги на указанный им счёт. Однако спустя несколько минут мужчина позвонил снова и попросил перечислить ещё 15 тысяч рублей, но иркутянка пояснила, что денег у неё больше нет. Тогда лже-родственник попросил перезанять у кого-нибудь необходимую сумму, пообещав всё вернуть, как только он до неё доедет, – отмечается в сообщении ГУ МВД по Иркутской области. Иркутянка позвонила своему брату и рассказала о случившемся, на что мужчина заявил, что их родственник из Тулы никогда машину не водил и не водит. Тогда женщина перезвонила незнакомцу и начала задавать уточняющие вопросы по поводу личности родственника, но собеседник бросил трубку, после чего телефон обманщика стал недоступен. Как установили сыщики, телефон абонента, с которым общалась потерпевшая, зарегистрирован в Волгоградской области. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Полицейские напоминают, что при общении по телефону нельзя быть уверенным, что собеседник является тем, за кого себя выдает. Не стоит при сообщении о требуемой помощи спешно переводить средства – прежде всего, нужно самостоятельно связаться с родными и уточнить, нужна ли ему такая помощь. Кроме того, любая попытка повлиять на действия представителей власти при помощи денег является противозаконной и влечет к соответствующей ответственности. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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