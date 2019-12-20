Иркутянка несколько месяцев пускала в квартиру наркоманов

Иркутск, 22.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Полицейские выявили наркопритон, несколько месяцев действовавший в Иркутске на улице Александра Невского.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, ранее неоднократно судимая 43-летняя владелица квартиры некоторое время предоставляла свое жилище наркозависимым, как правило, также ранее судимым гражданам для того, чтобы те могли употреблять там одурманивающие вещества.

При проведении обыска в доме подозреваемой сыщики обнаружили многочисленные свидетельства пребывания здесь наркозависимых. В частности, шприцы, полимерные трубки и другие доказательства противоправной деятельности женщины.

По признакам организации и содержания притона возбуждено уголовное дело. Наказание по соответствующей статье предусматривает до четырех лет лишения свободы.

К слову, с начала 2019 года на территории Иркутской области полиция пресекла деятельность более 26 наркопритонов.