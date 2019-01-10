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11.01.2019

Иркутянка осталась без золотого кольца после «ритуала очищения»

Иркутск, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске полицейские задержали 24-летнюю уроженку Перми, подозреваемую в мошенничестве. Девушка под предлогом избавления от «сглаза» завладела золотым кольцом продавщицы одного из павильона в посёлке Берёзовый, сообщает пресс-служба полиции.

Потерпевшая обратилась в полицию 9 января. Она сообщила, что несколько часов до этого незнакомая женщина представилась целительницей и под предлогом избавления от «сглаза» предложила провести «ритуал очищения».  Доверчивая девушка передала мошеннице ювелирное изделие, после чего та скрылась в неизвестном направлении. Тщательное изучение записей с камер видеонаблюдения позволило оперативникам установить личность и предполагаемое место проживания подозреваемой.  Ориентировка с приметами лжецелительницы была передана наружным нарядам полиции.

Видео пресс-службы полиции

В результате сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали мошенницу и её сожителя. По сообщению ГУ МВД по Иркутской области, мужчина пытался сбыть кольцо. Известно, что пермячка ранее уже попадала в поле зрения правоохранительных органов за совершение аналогичных имущественных преступлений. В ходе личного досмотра задержанной похищенное имущество изъято и после проведения ряда следственных действий будет передано собственнице.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело, ей грозит до пяти лет заключения.

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