Иркутянка погибла, выпав из окна 14 этажа

Иркутск, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске рано утром 11 июня из окна 14 этажа дома по улице Александра Невского выпала 34-летняя женщина. Она скончалась на месте происшествия, сообщает пресс-служба полиции.

Трагедия произошла около 6.00. По данным ГУ МВД по Иркутской области, иркутянку на подоконнике заметила её мать. Женщина пыталась остановить дочь, но не смогла этого сделать.

Сейчас полиция работает над выяснением обстоятельств случившегося. По одной из версий, причиной произошедшего могли проблемы со здоровьем. Сейчас эта информация проверяется, говорят в МВД.