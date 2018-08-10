Иркутянка получила условный срок за пьяный дебош в супермаркете

Иркутск, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Ленинский районный суд Иркутска приговорил к полутора годам условно женщину, которая, будучи пьяной, накинулась с ножом на полицейского в супермаркете. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Во время заседания было установлено, что в магазин женщина пришла вместе со маленьким ребёнком, чтобы купить ещё спиртного. При этом она вела себя агрессивно и неадекватно.

В это время в супермаркете находился полицейский. Он сделал женщине замечание. В ответ иркутянка взяла с прилавка нож и, размахивая им, направилась в сторону полицейского. Сотрудник правоохранительных органов расценил нападение как реальную угрозу своим жизни и здоровью.