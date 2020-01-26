Иркутянка пожаловалась в Следственный комитет на некачественные услуги остеопата

Иркутск, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области проводит доследственную проверку по жалобе 33-летней жительницы областного центра на некачественные услуги со стороны остеопата. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, женщина, не имея лицензии, оказывала остеопатические услуги иркутянке и её маленькому ребёнку с ноября 2018 года по март 2019 года. Её кабинет находился в одном из домов по улице Советская.

После сеансов, по словам заявительницы, состояние её здоровья и ребёнка ухудшилось.

В рамках проверки следователи тщательным образом проверят все обстоятельства произошедшего, а также дадут соответствующую правовую оценку действиям и бездействию лица, отвечающего за качество предоставления медицинских услуг. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.