Иркутск, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянка при продаже картины через интернет лишилась 45 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

– В дежурную часть полиции обратилась 35-летняя местная жительница и сообщила, что разместила в интернете объявление о продаже картины. «Покупательница» позвонила 17 августа с неизвестного номера. Позже выяснилось, что номер зарегистрирован в Калужской области, – отметили в ведомстве.

Звонившая женщина сообщила потерпевшей о своем желании приобрести картину, а для перечисления денежных средств попросила иркутянку продиктовать номер банковской карты и защитный трехзначный код, расположенный на обороте. Когда потерпевшая назвала интересующие злоумышленницу данные, аферистка прекратила разговор. После того, как женщина поняла, что это была мошенница, она позвонила в банк и заблокировала карту, однако со счета пропали 45 тысяч рублей.