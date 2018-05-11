Иркутянка столкнула с четвёртого этажа своего молодого человека

Иркутск, 12.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Куйбышевский районный суд Иркутска приговорил к шести годам в колонии общего режима жительницу областного центра за убийство её молодого человека. Женщина столкнула мужчину с четвёртого этажа, сообщает пресс-служба суда.

Убийство произошло в июне 2017 года. Перед этим девушка вместе со своим молодым человеком и подругой распивала спиртные напитки. Во время застолья мужчина и приятельница девушки сели на подоконник покурить. В этот момент иркутянка толкнула его в спину со значительной силой. Мужчина выпал из окна с высоты более 10 метров, получил травмы, от которых скончался на месте.

В ходе судебного следствия подсудимая частично признала свою вину, утверждала, что намерений убить не имела, хотела только попугать друга и не рассчитала силы. Однако суд признал её виновной в умышленном убийстве.