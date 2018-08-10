Иркутянка, взявшая чужой дорогой телефон в ресторане, вернула его владельцу

Иркутск, 12.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске благодаря размещенному в социальных сетях видеоролику полицейские вернули законному владельцу дорогостоящий смартфон. Женщина, которую объявили в розыск 11 мая, добровольно явилась в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Напомним, что ранее местный житель заявил об утрате дорогостоящего смартфона во время отдыха в ночь с 8 на 9 мая в одном из ресторанов, расположенном по улице 2-я Железнодорожная областного центра.

Камера видеонаблюдения, установленная недалеко от места происшествия, зафиксировала, как женщина взяла его смартфон и покинула увеселительное заведение. Ориентировка с ее приметами, а также соответствующий видеоролик были незамедлительно размещены в средствах массовой информации. Увидев в социальных сетях опубликованный материал, разыскиваемая узнала себя и добровольно явилась в отдел полиции, вернув чужое имущество.

Со слов женщины, в темном зале она не разобралась и по ошибке взяла себе, посчитав его за свой.

Полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято правовое решение.