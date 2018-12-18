Иркутянка заявила о сексуальном насилии над ней в пункте полиции

Иркутск, 19.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Жительница Иркутска заявила о том, что в отношении нее неизвестные совершили насильственные действия сексуального характера и избили ее, пока она пьяная находилась в участковом пункте полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Сотрудники собственной безопасности полиции совместно со следователями СУ СКР по Иркутской области разбираются в обстоятельствах происшествия. Возбуждено уголовное дело. По словам женщины, инцидент случился 16 декабря.

В полиции пояснили, что все, кто мог быть причастен к противоправному деянию, уже задержаны, в том числе сотрудник ОВД в звании младшего лейтенанта, который на тот момент находился не при исполнении служебных обязанностей. По предварительной информации, он не препятствовал совершению противоправных посягательств и не пресек преступление. Следователи регионального СК отмечают, что все участники инцидента арестованы, расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба ведомства.

– По факту произошедшего проводится служебная проверка, в рамках которой будет рассмотрен вопрос о привлечении ряда руководителей иркутской полиции к строгой дисциплинарной ответственности. Если подтвердится причастность полицейского к этому инциденту, он будет уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника ОВД, – прокомментировали в региональном Главке МВД.