Иркутянке грозит до восьми лет заключения за 4 килограмма «таблеток для похудения»

Иркутск, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске транспортные полицейские изъяли более 4 килограммов запрещённого сильнодействующего веществ – сибутрамина. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемой транспортные полицейские совместно с сотрудниками ОМОН (на транспорте) Росгвардии по Иркутской области обнаружили и изъяли коробки с упаковками таблеток для снижения веса, подготовленные для дальнейшего сбыта.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восемь лет.