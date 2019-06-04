Ищейка Ханна разыскала в лесах Иркутского района потерявшегося человека

Иркутский район, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Благодаря служебно-розыскной собаке по кличке Ханна полицейские нашли живым и невредимым заблудившегося в лесу человека.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 46-летний мужчина пропал 3 июня в лесу в районе Змеиной пади Иркутского района в 40 километрах от областного центра. С заявлением об исчезновении в полицию обратился его приятель.

Для розыска была сформирована поисковая группа. В ее состав вошел сотрудник Центра кинологической службы регионального ГУ МВД с ищейкой. В течение нескольких часов полицейские обследовали таежную местность, где предположительно мог находиться пропавший человек. К вечеру 4 июня служебная собака взяла след и вывела сотрудников полиции к заблудившемуся мужчине.