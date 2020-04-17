Ищейка Люта помогла задержать в Ангарске грабителя

Ангарск, 18.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске 16 апреля подозреваемого в краже из магазина задержали по горячим следам благодаря служебно-розыскной собаке – немецкой овчарке по кличке Люта.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в полицию поступило телефонное сообщение от продавца торговой точки Ангарска. Женщина сообщила, что неизвестный похитил с витрины товар, и скрылся в неизвестном направлении.

На место происшествия прибыл экипаж ППС совместно с кинологом и служебно-розыскной собакой. Со слов очевидцев они установили направление, в котором предположительно скрылся злоумышленник. Немецкая овчарка Люта сумела взять след и привела полицейских к группе молодых людей, находящихся в соседнем микрорайоне. Среди мужчин находился подозреваемый, которого стражи правопорядка доставили в отдел полиции.

Полицейский-кинолог Анна Воробьева в отдельной роте патрульно-постовой службы УМВД по Ангарску работает 12 лет, а в паре с Лютой – около года. На счету собаки уже десятки задержанных преступников. В прошлом году Люта заняла второе место на межведомственном соревновании по национальным видам дрессировки «След», который проходил в Иркутске.